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08:33, 11 октября 2023
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Определена дата потепления в Москве

Определена дата потепления в Москве

© Фото: Unsplash

Дату потепления в Москве определил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик Александр Ильин.

По словам метеоролога, до плюс 11-16 градусов потеплеет в столице в четверг, 12 октября. Ночью столбики термометров покажут плюс 2-7 градусов. Возможны кратковременные дожди, а атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба.

Однако в пятницу, 13 октября, вновь похолодает, отметил Ильин. Днем ожидается до 8 градусов тепла.

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