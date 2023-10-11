Определена дата потепления в Москве

Дату потепления в Москве определил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик Александр Ильин.

По словам метеоролога, до плюс 11-16 градусов потеплеет в столице в четверг, 12 октября. Ночью столбики термометров покажут плюс 2-7 градусов. Возможны кратковременные дожди, а атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба.

Однако в пятницу, 13 октября, вновь похолодает, отметил Ильин. Днем ожидается до 8 градусов тепла.