Подмосковную дачу Сталина выставили на торги

Подмосковную дачу государственного деятеля СССР Иосифа Сталина выставили на торги, сообщают «Известия» со ссылкой на АО «Дом.РФ». Аукцион пройдет 3 ноября.

Потенциальным покупателям предлагается приобрести усадьбу «Липки-Алексеевское», расположенную недалеко от Мытищ, а также арендовать прилегающую территорию. Площадь участка составляет 38,4 гектара, недвижимости — 3,8 тысячи квадратных метра.

Сталин проживал в имении постройки XIX века с 1932 по 1934 годы. В разное время усадьба использовалась как правительственная дача и как загородный реабилитационный детский центр. В 2004 году «Липки-Алексеевское» закрыли на реконструкцию. Победитель конкурса будет обязан провести работы по сохранению здания, уточнили в «Дом.РФ».