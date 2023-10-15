Город
08:00, 15 октября 2023
1 мин.

Жители Подмосковья поддержали «цветочных воров»

Жители Подмосковья поддержали «цветочных воров»

© Фото: Kristine Tanne / Unsplash

Жители Подмосковья поддержали «цветочных воров». Поводом для обсуждения стала публикация в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«И снова цветочные воришки на улице Дмитриева, 12», — написали администраторы сообщества. На снимке двое мужчин собирают букеты из цветов, растущих на клумбе у одной из многоэтажек Балашихи.

По мнению некоторых пользователей, если так дальше продолжать, никто из нас нигде не будет видеть красоты.

«Жалко что ли, все равно им кранты, осень на дворе», «Сейчас как раз время убирать цветы, к зиме! Считай выполнили работу дворника», «Не надо раздувать целую проблему из-за сорванных цветов, которые и так завянут, потому что скоро морозы», «Женщинам приятно сделали, уже заморозки им и так конец», — заступились за мужчин подписчики сообщества.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.