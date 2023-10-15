Жители Подмосковья поддержали «цветочных воров». Поводом для обсуждения стала публикация в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«И снова цветочные воришки на улице Дмитриева, 12», — написали администраторы сообщества. На снимке двое мужчин собирают букеты из цветов, растущих на клумбе у одной из многоэтажек Балашихи.

По мнению некоторых пользователей, если так дальше продолжать, никто из нас нигде не будет видеть красоты.

«Жалко что ли, все равно им кранты, осень на дворе», «Сейчас как раз время убирать цветы, к зиме! Считай выполнили работу дворника», «Не надо раздувать целую проблему из-за сорванных цветов, которые и так завянут, потому что скоро морозы», «Женщинам приятно сделали, уже заморозки им и так конец», — заступились за мужчин подписчики сообщества.