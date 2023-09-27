Раскрыты цены на самом известном цветочном рынке Москвы

Цены на самом известном цветочном рынке Москвы — Рижском — раскрыли в публикации в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Что-то Рижский рынок не такой выгодный, как раньше. Цены почти такие же, как в обычных цветочных магазинах», — написали администраторы сообщества.

Так, цены на подсолнухи тут начинаются от 120 рублей за штуку, на розы — от 60 рублей, на пионы — от 480 рублей, а на сухоцветы — от 500 рублей. Букет кустовых роз обойдется в 600 рублей, гипсофилы стоят от 1,5 тысячи за 25 штук, астры — от 800 рублей за букет, а за букеты в коробках и обертке просят в среднем в 2,5 и 1,6 тысячи рублей соответственно.