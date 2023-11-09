12:00, 09 ноября 2023
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Цой жив! Цена за его портрет из пивных крышек шокирует
Цена за составленный из пивных крышек портрет рок-музыканта Виктора Цоя шокирует. Его продают на популярной платформе объявлений «Авито» за один миллион рублей.
«Виктор Цой из пивных крышек», — говорится в описании лота. На опубликованных фото изображен арт-объект размером 2,4 на 1,8 метра. Художник отметил, что для выполнения работы ему потребовалось десять тысяч крышек.
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