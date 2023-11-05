Почти цирк! Кого только не встретишь в московском метро. Удивительное видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

В снятом в вагоне поезда столичной подземки ролике мужчина стоит в проходе и держит на руках своего питомца. Гусь активно двигает лапами.

«Метро — это бесплатный цирк», «Гусю гораздо лучше так, чем в духовке», «Милота», «Зарабатывают как могут», «В метро чего только не увидишь», «Жаркое поехало к празднику», «Собирает на проезд или на домик для утят?», «Какой милый! На Новый год наверное собирают», «Цирк и не нужен. Спустить в метро, там полный аншлаг», — написали пользователи мессенджера.

Ранее предложение выйти замуж в московском метро попало на видео.