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08:30, 05 ноября 2023
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Почти цирк! Кого только не встретишь в московском метро

Почти цирк! Кого только не встретишь в московском метро

© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Почти цирк! Кого только не встретишь в московском метро. Удивительное видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

В снятом в вагоне поезда столичной подземки ролике мужчина стоит в проходе и держит на руках своего питомца. Гусь активно двигает лапами.

«Метро — это бесплатный цирк», «Гусю гораздо лучше так, чем в духовке», «Милота», «Зарабатывают как могут», «В метро чего только не увидишь», «Жаркое поехало к празднику», «Собирает на проезд или на домик для утят?», «Какой милый! На Новый год наверное собирают», «Цирк и не нужен. Спустить в метро, там полный аншлаг», — написали пользователи мессенджера.

Ранее предложение выйти замуж в московском метро попало на видео.

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