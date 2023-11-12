Что едят москвичи? Раскрыт топ самых покупаемых продуктов в столице

Аналитики экспресс-доставки «Перекрестка» раскрыли топ самых покупаемых продуктов в столице. Результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты. Онлайн».

Топ возглавили овощи: только с января по октябрь 2023 года их заказывали более 1,3 миллиона раз. В среднем на одну позицию из категории «Овощи» москвичи тратят около 91 рубля. В топ-три вошли: картошка — ее заказывали почти 500 тысяч раз, томаты — 193 тысячи и лук — 143 тысячи.

Второй по популярности продукт — молоко. Только за прошедшую часть 2023 года жители столицы заказали 607 тысяч упаковок. В среднем москвичи тратят 84 рубля на одну пачку молока.

На третьем месте белый хлеб, его заказывали более 340 тысяч раз. В среднем на один батон у москвичей уходит около 55 рублей. А вот ржаной и серый хлеб по количеству заказов лишь на 23-м месте, их выбирают почти в три раза реже.

Четвертое и пятое место в рейтинге занимает курица и колбаса — 311 и 250 тысяч заказов соответственно. На мясные продукты москвичи тратят уже более значительные суммы. Одна упаковка куриного мяса обходится, примерно, в 246 рублей. Колбасные изделия заказывали чуть реже, но средняя стоимость одной позиции выше — 253 рубля.

Интересно, что категория «фрукты» в рейтинге по количеству заказов впервые появляется только на 12 строчке. Самый любимый фрукт/он же ягода у москвичей — это бананы. Их заказывали более 170 тысяч раз, причем даже чаще, чем сыр или огурцы. Средняя стоимость бананов около 95 рублей за килограмм.

Аналитики экспресс-доставки также отметили, что в последнее время в Москве наблюдается стабильный рост спроса на готовую еду — она встречается в каждом девятом чеке. Только с января по октябрь 2023 года количество ее заказов увеличилось на 37 процентов в сравнении с этим же периодом 2022 года. Это обусловлено изменениями в ритме жизни. Все больше людей отдают предпочтение уже готовым блюдам в пользу экономии времени и сил.