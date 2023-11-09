Могут вызвать рак! Как правильно чистить ковры, чтобы сохранить здоровье, рассказали в программе «Жить здорово» врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

По словам Гандельмана, ковры в интерьере способны поглощать табачный дым и затем выделять его, это называется третичным курением. Воздух в квартире с такими коврами увеличивает риски развития многих опасных болезней, в том числе и рака.

Кроме того, ковры опасны для аллергиков, поскольку в них могут появляться грибки и пылевые клещи. А таких «незваных гостей» врачи назвали главными провокаторами бронхиальной астмы.

Чтобы ковры оставались безопасными для здоровья, необходим особый уход. Например, их надо обрабатывать пылесосом с HEPA-фильтром и парогенератором при температуре выше 55 градусов, а также ежегодно сдавать в химчистку.

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