Предложившую соседям «чистенький» пирог москвичку заподозрили в «черной магии»

Москвичка предложила соседям «чистенький» пирог, оставив его в пакете с посланием в подъезде, но угощение осталось нетронутым. Фотография пакета доступна в Telegram-канале «Москва 125».

«Это пирог с мясом. Его не трогала. Чистенький. Там много лука. Ну, не так много, просто я его не люблю. Жалко выбрасывать. Надеюсь, кто-нибудь возьмет его. Упаковала пищевой пленкой, чтобы не остыл», — написала на пакете жительница дома 22к1 на Домодедовской улице.

Одна из подписчиц канала заподозрила москвичку в «черной магии». «Брать чужой пирог с "перекрестка дорог" страшно. Это может быть "переклад", с точки зрения черной магии», — заявила она.

Другие пользователи, наоборот, вдохновились увиденным. «Выезжаю!», «А раньше было нормой угощать соседей», «Хорошая была норма, кстати», «Какая прелесть», «Я бы забрал, жалко пирог. А соседи откормленные, похоже, раз не хотят. Добрую женщину жалко — старалась, заботилась, грела пирожок», — написали они в комментариях.