Четыре мальчика на одном на электросамокате попали на видео и возмутили россиян. Запись опубликовали в группе «Лосинка Live ❘ Лосиноостровский | М125» социальной сети «ВКонтакте».

В ролике дети пересекают дорогу по пешеходному переходу, не сойдя с транспортного средства. Они стоят на платформе электросамоката друг за другом, делегировав управление второму по счету пассажиру.

«Дети индиго», «Уже не в первый раз вижу покатушки по несколько человек. Надо какое-то ограничение вводить для несовершеннолетних. У нас в Мытищах подросток недавно разбился насмерть. Там же написано: электросамокат с 18 лет», «Ну раз снесут, и поймут, что так кататься опасно. У нас же так: круто, пока голова у кого-нибудь не отлетит. Словами не понимают», — написали юзеры.