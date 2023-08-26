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08:31, 26 августа 2023
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«Черный список» самокатчиков появится в Москве

«Черный список» самокатчиков появится в Москве

© Фото: Ernest Ojeh / Unsplash

О создании «черного» списка самокатчиков заговорили в Москве, передает РИА Новости.

Сейчас после блокировки за нарушение в одном из сервисов пользователь легко может арендовать самокат в другом, не знающем о его нарушениях.

В Центре организации дорожного движения Москвы хотят создать единую, фиксирующую такие нарушения систему, чтобы помешать недобросовестным пользователям повторять нарушения.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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