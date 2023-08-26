«Черный список» самокатчиков появится в Москве

О создании «черного» списка самокатчиков заговорили в Москве, передает РИА Новости.

Сейчас после блокировки за нарушение в одном из сервисов пользователь легко может арендовать самокат в другом, не знающем о его нарушениях.

В Центре организации дорожного движения Москвы хотят создать единую, фиксирующую такие нарушения систему, чтобы помешать недобросовестным пользователям повторять нарушения.