Раскрыт адрес черного дома в центре Москвы

Адрес столичного дома, выкрашенного в черный цвет, раскрыт в Telegram-канале «История Москвы». Строение расположено в Басманном районе по адресу Старокирочный переулок, 14.

Четырехэтажный дом возвели в 1910 году. В течение полувека стены сохраняли натуральный цвет кирпичной кладки, затем их выкрасили в желтый. Современные жильцы планировали за свой счет отреставрировать здание и вернуть ему первоначальный вид. Однако это оказалось слишком дорого, поэтому собственники квартир сошлись во мнении перекрасить стены в голландском стиле. Так в Москве появился черный жилой дом.

Администраторы канала рассказали, что, по одной из версий, в XX веке здесь был приют для женщин преклонного возраста. Согласно другой гипотезе, здание изначально строилось для заселения горожан: известно, что в 1920-х годах тут располагались коммунальные квартиры.