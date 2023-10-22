Чемпионка мира решила подработать в сети и потеряла сотни тысяч рублей

Трехкратная чемпионка мира по синхронному катанию на коньках, многократная чемпионка России Анна Шкурдай решила подработать в сети и потеряла сотни тысяч рублей, пишет Shot.

По информации издания, 25-летняя спортсменка наткнулась в соцсетях на предложение подработать выполнением небольших заданий и решила попробовать.

Сначала ее просили бронировать номера в отелях и оплачивать их. После каждой операции превышающая потраченную сумма поступала на ее счет.

С каждым разом задания становились все более дорогими, потом начала появляться комиссия за операции. В «службе поддержки» Шкурдай объяснили, что, как только она выполнит всю цепочку заданий, которую ни в коем случае нельзя прерывать, ей вернутся в том числе и списанные в качестве комиссий суммы.

За выполнение последнего задания со счета чемпионки списали комиссию в размере 400 тысяч рублей. После этого она получила уведомление о том, что не уложилась в дедлайн, поэтому денег не получит.

Девушка поняла, что нарвалась на мошенников. В общей сложности она потеряла 700 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию.