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08:00, 12 ноября 2023
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Цена вопроса — 5 копеек. По каким плюшкам из СССР скучают россияне?

Цена вопроса — 5 копеек. По каким плюшкам из СССР скучают россияне?

© Фото: Daniel Masajada / Unsplash

Цена вопроса — 5 копеек. По каким плюшкам из СССР скучают россияне? Об этом граждане написали в Telegram-канале «Старая Москва».

Поводом для ностальгии стала фотография, датированная 1966 годом. На ней женщины торгуют сдобой на Главной аллее ВДНХ.

«Пирожки жареные были класс», «Бублики были по 5 копеек по всей Москве. Объедение! Куда они пропали?», «Сушки еще есть приличные с маком в современных магазинах, а вот бублики забыл на вкус давно», «Сейчас булочки с маком и бублики уже не те», «Бублики по шесть копеек с маком были очень вкусные, а трава зеленее», — написали пользователи сети.

Ранее таракан на продуктовой полке столичного супермаркета попал на видео.

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