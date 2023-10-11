«Брутальный доставщик» на байке в Москве попал на видео

«Брутальный доставщик» на байке попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике, снятом одним из столичных автомобилистов, мужчина сидит на байке в ожидании разрешающего движение сигнала светофора. Он одет в кожаную куртку с бахромой, перчатки и джинсы, а за спиной у него висит рюкзак популярной службы доставки.

«Брутальный доставщик», «Делибайкер», «Ангелы ада уже не те», «Четкая доставка с нотками дерзости и крутости», «Круть», «Машеньку везет в коробе?», «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь», «Зато горячее привезет», «Человек совмещает работу с увлечением. Это же классно», «Совмещает приятное с полезным», «Четкий пацан», — написали пользователи мессенджера.