Брелок с Рональдом Макдональдом выставили на продажу за миллион рублей

Брелок с клоуном Рональдом Макдональдом выставили на продажу в Подмосковье за один миллион рублей. Такой лот появился на популярном сайте объявлений. Плоская резиновая подвеска с изображением вымышленного персонажа, маскота сети фастфуда «Макдональдс» — компании, ушедшей из России в 2022 году, хранился у владельца больше 13 лет.

«Абсолютно новый брелок. Выпускался ориентировочно в 2008-2010-х годах, так что можно сказать, что он уже ретро. Другой такой же найти будет сложно, вещь нынче уникальная», — написано в комментарии.

При этом продавец отметил, что обмен на пакеты, монеты, гамбургеры, кружки-бокалы и другие предметы с символикой «Макдональдс» ему не интересен, а также сообщил, что готов выслушать встречные предложения по цене.