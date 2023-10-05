04:05, 05 октября 2023
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Брейк-данс «Человека-паука» в вагоне московского метро попал на видео
Брейк-данс «Человека-паука» в вагоне московского метро попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».
«После рабочего дня главное не унывать», — написал автор публикации.
В видео молодой человек в костюме супергероя танцует в вагоне метропоезда под громкую музыку: он делает элемент из нижнего брейка, опирается на одну руку и держит тело параллельно полу. После выступления шоумен благодарит попутчиков за внимание воздушными поцелуями и поклонами.