Хотите зарплату больше 200 тысяч? Вот топ самых высокооплачиваемых вакансий

Хотите зарплату больше 200 тысяч? Топ самых высокооплачиваемых московских вакансий ноября был опубликован специалистами сервиса SuperJob.

Стало известно, что от 200 тысяч рублей в месяц в столице предлагают врачу-гастроэнтерологу. 200-250 тысяч рублей в месяц может зарабатывать технический архитектор «1С». Токарю и менеджеру компании доступен заработок от 220 тысяч рублей в месяц.

Чуть больше в Москве предлагают ведущему аналитику DWH и менеджеру по продажам — от 245 и 250 тысяч рублей в месяц соответственно. Зарплата Team Lead DevOps начинается от 300 тысяч рублей, а доход заместителя директора по подбору персонала может доходить до 400 тысяч рублей в месяц. Технологу термоформовочного оборудования готовы платить 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы высокооплачиваемые вакансии, на которые можно устроится без диплома о «вышке».