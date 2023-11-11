Больше 100 «квадратов»! Что успела купить Клава Кока в Москве?

Известная певица Клава Кока успела купить в Москве квартиру площадью более 100 квадратных метров. Подробности приобретения нового жилья артистка обсудил с изданием Super.

По словам исполнительницы, на собственное жилье она копила в течение многие лети приобрела недвижимость без ипотеки на этапе строительства дома. Сейчас в новой квартире с панорамными окнами в центре Москвы идет ремонт, который, по признанию Коки, обходится ей очень дорого.

Так, на 135 «квадратах» разместились две ванные, гостиная, совмещенная со столовой и кухней, спальня и большая гардеробная. Кроме того, в квартире также спроектировали детскую комнату, которая пока будет использоваться как гостиная.

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