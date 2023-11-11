Город
12:30, 11 ноября 2023
1 мин.

Больше 100 «квадратов»! Что успела купить Клава Кока в Москве?

Больше 100 «квадратов»! Что успела купить Клава Кока в Москве?

© Фото: @klavacoca

Известная певица Клава Кока успела купить в Москве квартиру площадью более 100 квадратных метров. Подробности приобретения нового жилья артистка обсудил с изданием Super.

По словам исполнительницы, на собственное жилье она копила в течение многие лети приобрела недвижимость без ипотеки на этапе строительства дома. Сейчас в новой квартире с панорамными окнами в центре Москвы идет ремонт, который, по признанию Коки, обходится ей очень дорого.

Так, на 135 «квадратах» разместились две ванные, гостиная, совмещенная со столовой и кухней, спальня и большая гардеробная. Кроме того, в квартире также спроектировали детскую комнату, которая пока будет использоваться как гостиная.

Ранее стали известны подробности о столичной недвижимости переехавшей в Израиль звезды «Фабрики звезд».

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.