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14:20, 27 октября 2023
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В российском регионе вспыхнул неизвестный вирус. Больны десятки детей!

В российском регионе вспыхнул неизвестный вирус. Больны десятки детей!

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вспышку неизвестного вируса зафиксировали в одном из российских регионов. По данным СМИ, в Красноярском крае заболели уже десятки детей.

Ситуацию прокомментировал NEWS.ru врач-эпидемиолог, профессор, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он заявил, что причиной эпидемии могла стать вирусная инфекция.

«Возможен пищевой фактор, но наиболее вероятен воздушно-капельный путь передачи. Больше похоже на вирусную инфекцию. На коже покраснения, но кори быть не может — она протекает на высоких температурах, это послужило бы наложением карантина», — заявил врач.

Минздрав и Роспотребнадзор контролируют развитие ситуации. На место ЧП отправлены санавиация и специалисты. Болезнь у заразившихся проходит в нетяжелой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Ранее россиян предупредили о тройной эпидемии.

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