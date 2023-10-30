Болеть станет выгоднее! Новые выплаты по больничному шокируют россиян

Болеть станет выгоднее! Социальные выплаты по больничному листу через два года шокируют россиян. О новых правилах рассказал в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист напомнил, что в 2023 году максимальная дневная выплата по больничному листу составляет 2737 рублей. Такая сумма выплачивается только в случае, если у работника имеется не менее восьми лет трудового стажа.

В следующем году выплата должна увеличиться до 4100 рублей в день, а в 2025 году — до 5674 рублей, то есть она станет в два раза больше, отметил юрист.