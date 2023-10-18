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01:03, 18 октября 2023
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МВД и ФНС проверят бизнес Лаймы Вайкуле в России

МВД и ФНС проверят бизнес Лаймы Вайкуле в России

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

ГУ МВД России по Москве и инспекция ФНС по Москве проверят бизнес певицы Лаймы Вайкуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проверка будет проходить до середины ноября и в случае необходимости может быть продлена.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее написал обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором отметил, что негативно высказывающаяся о России Вайкуле продолжает зарабатывать в нашей стране, и попросил исключить из Единого государственного реестра юридических лиц компанию «Лайма-Люкс Рус», занимающуюся в том числе торговлей инструментами и оборудованием для салонов красоты.

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