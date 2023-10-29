Это вас удивит! Битва на мечах на московской улице попала на видео

Это вас удивит! Битва на мечах на московкой улице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».

В ролике двое мужчин в доспехах и с круглыми щитами вышли на газон под окнами многоэтажки и устроили поединок на мечах.

«Тренируются ребята, молодцы», «Завтра выложат пост: "В Чертаново найден труп в доспехах с отрубленной башкой"», «Типичные разборки в Чертаново», «Чуваки из дома вышли просто размяться», «Парни к следующему сезону готовятся, все нормально», «В Чертаново это норма», «Зима близко», — написали подписчики канала.