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07:17, 29 октября 2023
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Это вас удивит! Битва на мечах на московской улице попала на видео

Это вас удивит! Битва на мечах на московской улице попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Первый Московский»

Это вас удивит! Битва на мечах на московкой улице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».

В ролике двое мужчин в доспехах и с круглыми щитами вышли на газон под окнами многоэтажки и устроили поединок на мечах.

«Тренируются ребята, молодцы», «Завтра выложат пост: "В Чертаново найден труп в доспехах с отрубленной башкой"», «Типичные разборки в Чертаново», «Чуваки из дома вышли просто размяться», «Парни к следующему сезону готовятся, все нормально», «В Чертаново это норма», «Зима близко», — написали подписчики канала.

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