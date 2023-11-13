Безусловный лидер российского автопрома! Вот топ-5 самых популярных моделей

Безусловным лидером российского автопрома оказался автомобиль Lada АО «АвтоВАЗ». Топ-5 самых популярных моделей были названы аналитиками «Авито Авто».

Так, лидером рейтинга оказалась Lada Niva Legend, на втором месте — Lada Priora, и третье место заняла Lada Vesta. Также популярными у россиян оказались Lada Niva Travel и Lada Granta Coss.

По имеющейся информации, спрос на эти машины в мае-октябре 2023 года вырос на 139,7 процента по сравнению с прошлым годом. При этом в среднем российские автомобили подешевели на 3,8 процента — до1 092 901 рубля.

Ранее автоэксперт дал советы по приобретению автомобиля в 2023 году.