10:06, 13 ноября 2023
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Безусловный лидер российского автопрома! Вот топ-5 самых популярных моделей
© Фото: Vladimir Fedotov / Unsplash
Безусловным лидером российского автопрома оказался автомобиль Lada АО «АвтоВАЗ». Топ-5 самых популярных моделей были названы аналитиками «Авито Авто».
Так, лидером рейтинга оказалась Lada Niva Legend, на втором месте — Lada Priora, и третье место заняла Lada Vesta. Также популярными у россиян оказались Lada Niva Travel и Lada Granta Coss.
По имеющейся информации, спрос на эти машины в мае-октябре 2023 года вырос на 139,7 процента по сравнению с прошлым годом. При этом в среднем российские автомобили подешевели на 3,8 процента — до1 092 901 рубля.
Ранее автоэксперт дал советы по приобретению автомобиля в 2023 году.