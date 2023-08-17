Безбилетный пассажир в московском метро разбил турникет и попал на видео

Пассажир планировал пройти в метро за другим человеком, не оплатив проезд. Он не успел этого сделать, после чего специально разбил одну из створок турникета.

В ведомстве уточнили, что мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 214 УК России («Вандализм»).