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22:01, 17 августа 2023
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Безбилетный пассажир в московском метро разбил турникет и попал на видео

Безбилетный пассажир в московском метро разбил турникет и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Безбилетный пассажир разбил турникет на станции столичного метро «Курская». Поступок мужчины попал на видео, опубликованное прокуратурой Москвы.

Пассажир планировал пройти в метро за другим человеком, не оплатив проезд. Он не успел этого сделать, после чего специально разбил одну из створок турникета.

В ведомстве уточнили, что мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 214 УК России («Вандализм»).

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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