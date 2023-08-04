13:01, 04 августа 2023
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Безбилетный пассажир разбил турникет в московском метро и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
На станции столичного метро «Бульвар Дмитрия Донского» безбилетный пассажир разбил турникет. Инцидент попал на видео, опубликованное прокуратурой Москвы.
На кадрах видно, как мужчина руками надавил на стеклянную створку турникета, разбил ее и пошел в направлении поездов.
Выяснилось, что правонарушитель — ранее судимый 41-летний гражданин. «Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 УК России (Вандализм), привлечение его к уголовной ответственности на контроле», — сообщили в прокуратуре.