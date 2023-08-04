Безбилетный пассажир разбил турникет в московском метро и попал на видео

На кадрах видно, как мужчина руками надавил на стеклянную створку турникета, разбил ее и пошел в направлении поездов.

Выяснилось, что правонарушитель — ранее судимый 41-летний гражданин. «Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 УК России (Вандализм), привлечение его к уголовной ответственности на контроле», — сообщили в прокуратуре.