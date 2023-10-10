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20:33, 10 октября 2023
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Безбилетник разбил рукой турникет в московском метро и попал на видео

Безбилетник разбил рукой турникет в московском метро и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал Московской прокуратуры

Безбилетник разбил рукой створку турникета в московском метро и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной Прокуратуры.

На видео мужчина хотел пройти «зайцем» за оплатившим проезд пассажиром, но не успел. Тогда он раздвинул створки турникета руками, а затем развернулся и, при попытке закрыть их, разбил одну стеклянную дверцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России («Вандализм»). Вину злоумышленник признал. Оказалось, что на момент совершения преступление он уже был условно осужден за покушение на мошенничество и грабеж.

Редакция
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