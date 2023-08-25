Бесстрашный пассажир метро нашел способ освежиться в вагоне и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На видео мужчина стоит у открытых дверей в вагоне движущегося метропоезда. Он высунул голову за пределы вагона и смотрит в тоннель, а ногой держит створки. По мнению пользователей мессенджера, рукой пассажир прикрывает датчик закрытия дверей, чтобы у машиниста не появилось предупреждение о нарушении.

«Новый кондиционер в метро просто класс», «Бесстрашный», «Это все ретроградный Меркурий», «Если засосет, он даже не успеет пожалеть о своем поступке», «Претендент на премию Дарвина», «Это такой типаж людей, ищущих приключений на свою бестолковку», «Проветривает кое-что», «Турникмены были, теперь вагонмены пошли», — написали подписчики канала.