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09:59, 28 августа 2023
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Беспилотник сбили в ближайшем Подмосковье

Беспилотник сбили в ближайшем Подмосковье

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру

Беспилотный летальный аппарат сбили в подмосковных Люберцах, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что попытка атаки дроном была пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений при этом не было. На месте работают оперативные службы города.

Момент взрыва БПЛА в Московской области опубликовало издание Baza. На кадрах запечатлен взрыв летального устройства.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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