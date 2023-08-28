Беспилотник сбили в ближайшем Подмосковье

Беспилотный летальный аппарат сбили в подмосковных Люберцах, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что попытка атаки дроном была пресечена силами ПВО. Пострадавших и разрушений при этом не было. На месте работают оперативные службы города.

Момент взрыва БПЛА в Московской области опубликовало издание Baza. На кадрах запечатлен взрыв летального устройства.