Белки забрались в квартиру москвички и попали на видео

Белки забрались на окно москвички по стене многоквартирного дома и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люблино район М125».

«Белки зашли в гости. Высота не преграда», — прокомментировали ситуацию администраторы канала.

На кадрах одна белка сидит на уличном подоконнике московской многоэтажки и что-то ест. Второй грызун в это время замер на стене дома и озирается по сторонам.