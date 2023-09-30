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08:28, 30 сентября 2023
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Белки забрались в квартиру москвички и попали на видео

Белки забрались в квартиру москвички и попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Люблино район М125»

Белки забрались на окно москвички по стене многоквартирного дома и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люблино район М125».

«Белки зашли в гости. Высота не преграда», — прокомментировали ситуацию администраторы канала.

На кадрах одна белка сидит на уличном подоконнике московской многоэтажки и что-то ест. Второй грызун в это время замер на стене дома и озирается по сторонам.

Редакция
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moslenta.online, 2023 г. 18+

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