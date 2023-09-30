08:28, 30 сентября 2023
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Белки забрались в квартиру москвички и попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Люблино район М125»
Белки забрались на окно москвички по стене многоквартирного дома и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люблино район М125».
«Белки зашли в гости. Высота не преграда», — прокомментировали ситуацию администраторы канала.
На кадрах одна белка сидит на уличном подоконнике московской многоэтажки и что-то ест. Второй грызун в это время замер на стене дома и озирается по сторонам.