Определен самый популярный российский город для отдыха в бархатный сезон

Самым популярным российским городом для отдыха в бархатный сезон оказалась Москва. Столицу РФ для путешествий осенью выбрали 22 процента туристов в 2023 году, сообщает RT со ссылкой на материалы сервиса OneTwoTrip.

На второй строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, с долей отдыхающих в 14,9 процента. В этом году россияне на десять процентов реже выбирали северную столицу для путешествий.

Тройку лидеров замкнул Адлер с долей 4,8 процента. Спрос на этот курорт в 2023 году также снизился на 18 процентов, отметили эксперты.

Также в качестве городов для отдыха в бархатный сезон россияне выбирали Казань, Сочи, Эсто-Садок, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новгород.