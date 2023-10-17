Город
01:29, 17 октября 2023
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Определен самый популярный российский город для отдыха в бархатный сезон

Определен самый популярный российский город для отдыха в бархатный сезон

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самым популярным российским городом для отдыха в бархатный сезон оказалась Москва. Столицу РФ для путешествий осенью выбрали 22 процента туристов в 2023 году, сообщает RT со ссылкой на материалы сервиса OneTwoTrip.

На второй строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, с долей отдыхающих в 14,9 процента. В этом году россияне на десять процентов реже выбирали северную столицу для путешествий.

Тройку лидеров замкнул Адлер с долей 4,8 процента. Спрос на этот курорт в 2023 году также снизился на 18 процентов, отметили эксперты.

Также в качестве городов для отдыха в бархатный сезон россияне выбирали Казань, Сочи, Эсто-Садок, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новгород.

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