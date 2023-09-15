Названы кинотеатры для просмотра фильма «Барби» в Москве

Премьера американского фильма «Барби» состоялась в России в четверг, 14 сентября. Список столичных кинотеатров, где можно посмотреть новинку, опубликовала «Вечерняя Москва».

Фэнтези-комедия режиссера Греты Гервиг вышла в прокат в сетях Silver Cinema, «Алмаз Синема», «Киноквартал», «Люксор», «Мираж Синема», «Космик», а также в кинотеатрах Magic Cinema, «Киноград», «Вики Синема», «Атлантис Кино», «Лорд», Mori Cinema, «Пять звезд» на Смоленской, «Радуга Кино» и «Мягкий кинотеатр Отрада».

В кинотеатрах «Барби» показывают в рамках предсеансного обслуживания. Стоимость билетов начинается от 350 рублей.