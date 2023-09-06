«Автозомби» заметили на улице в Москве

Увиденное шокировало пользователей сети. «Удивительно, как она все еще может ехать», «Автозомби», «Ей в утиль давно пора!», «Безумный Макс?», «Все в порядке, это призрак», «То, что уже мертво, умереть не может», «Может, хозяин был очень злой и просто решил разломать все?» — написали они в комментариях.

Ранее «очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети.