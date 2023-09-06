20:30, 06 сентября 2023
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«Автозомби» заметили на улице в Москве
© Кадр: Telegram-канал «Ясное Ясенево М125»
Необычный автомобиль заметили на юго-западе Москвы. Снятый очевидцем ролик, на кадрах которого запечатлена заполненная мусором машина с сильно поврежденным кузовом, опубликовали в Telegram-канале «Ясное Ясенево М125».
«Машина из ваших самых страшных кошмаров про аварии. Колесит себе, как ни в чем не бывало», — отметил автор поста.
Увиденное шокировало пользователей сети. «Удивительно, как она все еще может ехать», «Автозомби», «Ей в утиль давно пора!», «Безумный Макс?», «Все в порядке, это призрак», «То, что уже мертво, умереть не может», «Может, хозяин был очень злой и просто решил разломать все?» — написали они в комментариях.
Ранее «очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети.