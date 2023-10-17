Москвичи оценили рост цен на автомобили параллельного импорта. 90 респондентов отметили существенное подорожание машин за последний год, выяснили СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» в ходе совместного опроса. Материалы исследования имеются в распоряжении «Мосленты.Онлайн».

Так, 39 процентов жителей столицы считают, что рост цен на «серые» авто за последний год составил 30-40 процентов, 19 процентов думают, что повышение составило только 10-20 процентов, еще 16 процентов предположили, что цены поднялись на 50 процентов и более. Столько же опрошенных (16 процентов) считают, что цены повысились пропорционально изменению валютного курса.

При этом 67 процентов москвичей уверены, что за последний год спрос на параллельный импорт автомобилей в нашей стране повысился. Отвечая на вопрос, откуда идет основной поток «серых» машин, респонденты чаще всего называли Казахстан (59 процентов), Корею (39 процентов), Армению (35 процентов), Японию (34 процента) и Китай (34 процента).