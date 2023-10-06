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04:05, 06 октября 2023
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Автомобиль «Безумного Макса» пронесся по Москве и попал на видео

Автомобиль «Безумного Макса» пронесся по Москве и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал SHOT

Автомобиль пронесся по Северо-Восточной хорде в Москве и попал на видео, опубликованное SHOT. Ситуация напомнила россиянам кадры известного фильма «Безумный Макс».

На видео фура едет по магистрали, оставляя за собой плотную дымовую завесу. По словам очевидцев, ощущался сильный запах гари: предположительно, в грузовике что-то загорелось.

«Безумный Макс», «Призрачный гонщик», «Безумный Комилджон. Дорога на "Садовод"», «Он наверно торопится в ад», «О, наконец-то продолжение "Безумного Макса"», «Дорога ярости», — прокомментировали ролик подписчики канала.

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