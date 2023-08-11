«Автомобиль Бэтмена» выставили на продажу в Москве за 33 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном интернет-сервисе «Авито».

Житель столицы предлагает купить у него суперкар Lamborghini Murcielago 2008 года выпуска с пробегом 10014 километров. Проверка показала, что в автоаварии иномарка ни разу не попадала.

Murcielago переводится с испанского как «летучая мышь», что использовал режиссер Кристофер Нолан в своем фильме про Бэтмена «Темный рыцарь», отметили в пресс-службе платформы. Именно на Lamborghini Murcielago ездил герой актера Кристиана Бейла в обычной жизни. По задумке режиссера, перевод названия модели намекает на его тайное альтерэго этого героя — Бэтмена.

Полноприводная Lamborghini Murcielago оснащена роботизированной коробкой передач. Мощность бензинового двигателя составляет 640 лошадиных сил, благодаря чему авто разгоняется до 100 километров в час за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 342 километра в час.

Кабриолет ввезли в Россию из-за рубежа, благодаря чему в электронном ПТС покупатель станет первым владельцем. Продавец утверждает, что автомобиль продается в полной комплектации и в идеальном состоянии.