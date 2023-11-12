Назван самый популярный автомобиль в стране. На чем хотят ездить россияне?

Бренд самого популярного автомобиля в стране назвали специалисты аналитического агентства «Автостат». Выяснилось, что соотечественники чаще всего выбирают китайские машины Haval.

Так, в октябре 2023 года автомобилей Haval было продано 12 823 штук, что в три раза больше, чем год назад. Наиболее востребованными марками бренда у российских водителей стали кроссовер Haval Jolion, кроссовер Haval Dargo, а также Haval M6, говорится в сообщении.

Ранее стала известна цена автомобилей Lada в московских салонах.