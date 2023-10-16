Автоэксперт дал водителям советы по выбору зимних шин

Советы по выбору зимних шин дал водителям директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов. В беседе с «Прайм» он напомнил, что в первую очередь необходимо выбирать шины с хорошим сцеплением.

Для этого необходимо смотреть на протектор и дорожный рисунок. Шины с глубоким и агрессивным протектором обеспечат более надежное сцепление на заснеженной и ледяной дороге, пояснил специалист.

Больше всего, по мнению Константинова, для российских зим подходят шипованные шины, когда часто случается гололед, а сильные морозы происходят реже.