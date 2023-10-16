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06:01, 16 октября 2023
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Автоэксперт дал водителям советы по выбору зимних шин

Автоэксперт дал водителям советы по выбору зимних шин

© Фото: Robert Laursoo / Unsplash

Советы по выбору зимних шин дал водителям директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов. В беседе с «Прайм» он напомнил, что в первую очередь необходимо выбирать шины с хорошим сцеплением.

Для этого необходимо смотреть на протектор и дорожный рисунок. Шины с глубоким и агрессивным протектором обеспечат более надежное сцепление на заснеженной и ледяной дороге, пояснил специалист.

Больше всего, по мнению Константинова, для российских зим подходят шипованные шины, когда часто случается гололед, а сильные морозы происходят реже.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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