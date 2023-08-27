Серьезная автоавария на севере Москвы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Две иномарки — Mercedes-Benz и Hyundai — столкнулись на пересечении Головинского и Ленинградского шоссе. Mercedes-Benz на большой скорости влетел в автомобиль такси южнокорейской марки.

«На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении ведомства.

Один из пассажиров такси погиб, еще два человека пострадали, сообщает Telegram-канал MOW.

По данным «МК», в такси погибла женщина-пассажир, водитель и второй пассажир пострадали. С находившимися в Mercedes-Benz людьми все в порядке.