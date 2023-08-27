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14:01, 27 августа 2023
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Серьезная автоавария на севере Москвы попала на видео

Серьезная автоавария на севере Москвы попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Серьезная автоавария на севере Москвы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Две иномарки — Mercedes-Benz и Hyundai — столкнулись на пересечении Головинского и Ленинградского шоссе. Mercedes-Benz на большой скорости влетел в автомобиль такси южнокорейской марки.

«На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении ведомства.

Один из пассажиров такси погиб, еще два человека пострадали, сообщает Telegram-канал MOW.

По данным «МК», в такси погибла женщина-пассажир, водитель и второй пассажир пострадали. С находившимися в Mercedes-Benz людьми все в порядке.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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