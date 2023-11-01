Авто по серому импорту. Сколько готовы потратить на новую машину москвичи?

Сколько готовы потратить москвичи на покупку новой машины, в ходе совместного опроса выяснили СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод». Материл исследования есть в распоряжении «Мосленты.Онлайн».

«Половина респондентов готовы потратить на покупку автомобиля по параллельному импорту от одного до трех миллионов рублей (54 процента), каждый пятый (22 процента) — от трех до пяти миллионов рублей, а 11 процентов готовы заплатить и большие суммы. 13 процентов надеются уложиться в сумму до одного миллиона рублей», — говорится в результатах опроса.

Только 42 процента опрошенных жителей столицы хотели бы купить новый автомобиль по параллельному импорту, а 58 процентов предпочли бы подержанный. Среди них 60 процентов рассмотрели бы возраст машины от трех до пяти лет, 26 процентов — от одного года до трех лет, 12 процентов — от пяти до семи лет, два процента — старше семи лет.

Среди дополнительных опций и особенностей автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, для москвичей важнее всего «зимний пакет» (83 процента), камера заднего вида (74 процента), парктроник (65 процентов), адаптивный круиз-контроль (52 процента), датчик дождя (50 процентов) и система контроля слепых зон (48 процентов).