Город
17:29, 31 августа 2023
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Аттракционы в парках Москвы станут бесплатными в День города

Аттракционы в парках Москвы станут бесплатными в День города

© Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

В День города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября, посетить аттракционы в парках Москвы можно бесплатно, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, за введение бесплатного посещения высказалось большинство участников во время проверки системы электронного голосования. В опросе приняло участие 430 тысяч человек. «Пожелание, конечно, выполним», — отметил мэр.

В 21 столичном парке в праздничные выходные посетители смогут покататься на 258 аттракционах. Бесплатные развлечения будут доступны в Московском зоопарке, парках «Красная Пресня», «Сокольники», «Коломенское», Парке Горького и других.

Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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