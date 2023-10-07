Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

О резком понижении атмосферного в давления в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября, предупредил жителей Москвы в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозам, атмосферное давление составит 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного. Такая ситуация негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, предупредил синоптик. Он отметил, что людям будет казаться, будто они поднялись на высоту московских небоскребов.

Кроме того, в выходные ожидаются обильны осадки, заключил Тишковец.