16:03, 18 октября 2023
1 мин.
Мать и восьмилетний сын поели арбуз и попали в реанимацию в Подмосковье
© Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
В подмосковном городе Орехово-Зуево мать и ее восьмилетний сын попали в реанимацию после употребления арбуза, сообщает MK.RU. Жену и ребенка обнаружил в квартире без сознания муж пострадавшей.
Женщину и мальчика госпитализировали и сделали им промывание желудка. Медики не нашли следов лекарственного отравления. По имеющейся информации, перед госпитализацией мать и сын поели арбуз, который пролежал всю ночь на кухне при комнатной температуре.
Ягоду купил у уличных торговцев глава семейства. Он разрезал купленный арбуз на две части, одну из которых убрал в холодильник. Оставшуюся половину плода попробовали его жена с сыном.
Ранее в Москве женщина съела кусок арбуза и умерла.