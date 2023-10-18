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16:03, 18 октября 2023
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Мать и восьмилетний сын поели арбуз и попали в реанимацию в Подмосковье

Мать и восьмилетний сын поели арбуз и попали в реанимацию в Подмосковье

© Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В подмосковном городе Орехово-Зуево мать и ее восьмилетний сын попали в реанимацию после употребления арбуза, сообщает MK.RU. Жену и ребенка обнаружил в квартире без сознания муж пострадавшей.

Женщину и мальчика госпитализировали и сделали им промывание желудка. Медики не нашли следов лекарственного отравления. По имеющейся информации, перед госпитализацией мать и сын поели арбуз, который пролежал всю ночь на кухне при комнатной температуре.

Ягоду купил у уличных торговцев глава семейства. Он разрезал купленный арбуз на две части, одну из которых убрал в холодильник. Оставшуюся половину плода попробовали его жена с сыном.

Ранее в Москве женщина съела кусок арбуза и умерла.

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