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05:19, 23 октября 2023
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Апгрейд электросамоката рассмешил пользователей сети

Апгрейд электросамоката рассмешил пользователей сети

© Фото: Unsplash

Апгрейд электросамоката рассмешил пользователей группы «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Комфорт плюс из Балашихи до Москвы. Специальная версия электросамоката для поездок по МКАД», — написал автор снимка, на котором на улице стоит электрический самокат. Внимание средство индивидуальной мобильности (СИМ) привлекло установленным на нем унитазом.

Снимок рассмешил пользователей сети. «Транспорт для обочечников», «Когда адреналин переполняет ездока», «Сранокат», «"Все включено!"», «Расплескается», «Скибидитуалет», — написали они.

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