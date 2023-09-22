Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло. Прогноз на конец сентября дал Гидрометцентр России, передают «Вести Московского региона».

Днем в пятницу, 22 сентября, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Будет солнечно, южный ветер порывами от трех до восьми метров в секунду. В субботу, 23 сентября, тоже установится по-настоящему летняя погода, но порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Превышение климатической нормы ожидается на протяжении всей осени и зимы, сообщил «Ленте.ру» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Засушливый сентябрь оказался на 1,6 градуса теплее нормы, в октябре будет теплее на 2,5-3 градуса, чем обычно, ожидается тоже мало дождей. Зимой аномально теплым месяцем станет февраль, когда превышение может достигнуть пяти градусов.