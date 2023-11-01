Странный ноябрь! Аномальное тепло задержится в Москве, пообещал синоптик Александр Шувалов. В интервью «360» он сообщил, что заморозков точно не будет до 10 ноября.

Снегопады вернутся в Москву только во второй декаде месяца. Самым теплым днем стало 1 ноября, когда столбики термометров показали до 14-15 градусов. До 3 ноября температура будет колебаться от двух до пяти градусов, а на выходных, с 4 по 6 ноября, снова прогнозируются потепление и дожди.

Ранее синоптики пообещали жителям столицы «сумасшедшую» погоду.