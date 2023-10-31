Аномальное потепление. Такого не случалось в Москве почти 60 лет!

Такого не случалось в Москве почти 60 лет! Об аномальном потеплении в личном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса», — написал синоптик.

По словам Тишковца, такие показатели в ночное время соответствуют климатической норме мая. Рекордные температуры были зафиксированы в 1967 году, когда ночью температура воздуха достигла плюс 10,7 градуса. Тепло также было и в 1962 году — столбики термометров показали отметку в плюс 8,2 градуса.

Ранее МЧС предупредило москвичей об опасности. Коварное потепление!