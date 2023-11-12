Еще один аналог «Макдональдса» появился в Подмосковье. Что известно о новой сети фастфуда? Об этом в Telegram-канале рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий.

Российская агропромышленная компания «Мираторг» создала сеть фастфуда «100». Первая точка открылась на Минском шоссе. Левицкий сравнил новое заведение с «Макдональдсом» и «Вкусно — и точка».

«В дизайне использованы преимущественно красный, черный и белые цвета, встречается оранжеватый. Все те же столики, кассы и терминалы с аналогичным Мак-Точке принципом выбора блюд», — написал ресторатор.

В новом ресторане при составлении меню тоже обыграли название сети. В продаже появились стохит, стоперечный и сторолл. Но есть также биг босс, классические чизбургер, гамбургер и картошка фри. Кстати, цены на бургеры, по информации Левицкого, варьируются от 65 до 329 рублей. Для сравнения, во «Вкусно — и точка» чикенбургер продается за 62 рубля, а двойной Биг Спешиал — за 397 рублей. То есть прайс примерно одинаковый.

Ранее стакан из «Макдоналдса» выставили на продажу в Москве за сотни тысяч рублей.