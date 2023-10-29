«Африканское» тепло и дожди! Что ждет москвичей на ноябрьские праздники?

«Африканский» циклон, который принесет теплую погоду и дожди ожидают москвичей на ноябрьские праздники. С таким прогнозом в своем Telegram-канале выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист рассказал, что первая волна потепления ожидается во вторник и среду, когда столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов. В четверг-пятницу в городе вновь похолодает на несколько градусов.

В субботу жителей столицы вновь будет ждать повышение температуры до 8-10 градусов тепла. При этом ожидаются теплые по осенним меркам дожди, рассказал метеоролог.