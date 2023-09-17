Раскрыт адрес самого маленького памятника в Москве

Адрес самого маленького памятника в столице раскрыт в Telegram-канале «Интересные прогулки по Москве».

По данным администраторов канала, он находится недалеко от станции метро «Третьяковская» по адресу Голиковский переулок, 8. Там на перилах крыльца дома есть фигурка улитки.

Уточняется, что ее сделали в 90-е годы XX века по заказу фирмы, которая располагалась в то время по указанному адресу.