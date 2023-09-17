Город
04:00, 17 сентября 2023
1 мин.

Раскрыт адрес самого маленького памятника в Москве

Раскрыт адрес самого маленького памятника в Москве

© Кадр: Telegram-канал «Интересные прогулки по Москве»

Адрес самого маленького памятника в столице раскрыт в Telegram-канале «Интересные прогулки по Москве».

По данным администраторов канала, он находится недалеко от станции метро «Третьяковская» по адресу Голиковский переулок, 8. Там на перилах крыльца дома есть фигурка улитки.

Уточняется, что ее сделали в 90-е годы XX века по заказу фирмы, которая располагалась в то время по указанному адресу.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.